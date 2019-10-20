Emine Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi! Katil Fedai Varan hakim karşısına çıkarken...

Kırıkkale şehrinde gerçekleşen cinayet, aylardır sosyal medyada en çok konuşulan olayların başında geliyor. 38 yaşındaki Emine Bulut, 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan ile bir lokantanın önünde tartışıyor. Fedai Varan daha sonra Bulut'u tartaklıyor fakat çevredekiler maalesef bu duruma müdahale etmiyor. MOBESE kameralarında yer alan görüntüler dava dosyasına da girdi, Emine Bulut'u katleden Fedai Varan ortalık karıştıktan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor. Bulut'un kızı 10 yaşındaki F.B.V de baygınlık geçiriyor.

Fedai Varan, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bugün davanın ikinci duruşması görülecek.

Emine Bulut, adım adım ölüme böyle götürüldü!