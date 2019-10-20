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Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı

'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan gösteri için yamaç paraşütü ile tekli atlayış yapan İranlı pilot Mohammadaref Ebrahimi (43), kayalıklara düşerek yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.10.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 17:30
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı

İranlı Mohammadaref Ebrahimi, 20'nci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin son gününde akrobasi gösterisi yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1800 metre pistinden single (tekli) uçuş yaptı. Ebrahimi, pistten kalkışının ardından henüz belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü. Diğer pilotların, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

JAK timi tarafından piste taşınan yaralı pilot, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ebrahimi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı
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