Hedef sıfır atıkla 100 bin istihdam

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı'nın kapanış programına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:Çevre bilinci, doğayı bir bütün olarak görmektir. Bu bakış açısında, ülkeler arasındaki sınırların hiçbir önemi yoktur. Kendi ülkemizin doğasını korumak istemek, aynı anda tüm dünyanın doğasını korumayı istemekle eştir.Bazen bakıyorum da o kadar gereksiz paketlemeler yapılıyor ki. Yarım kiloluk bir gıdanın kendisinden katbekat ağırlıkta paketinin olduğunu görüyoruz. Japonya'nın sıfır atık kasabası Kamikatsu çöpünün yüzde 80'ini geri dönüştürüyor. Sadece yüzde 20'si, depolama alanına gidiyor. Görüştüğüm belediye başkanı, 2020'de yüzde 100 geri dönüşüm hedeflediklerini söyledi. Çöplerini 45 kategoriye ayırıyorlar. Öyle ki plastik şişeleri, plastik kategorisine koymadan önce üzerindeki etiketi dahi söküyorlar.Haziran 2017 tarihinden itibaren, 25 bin hizmet binasında sıfır atık sistemine geçtik. Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarını sisteme entegre etmiş olacağız. İkinci yarısında ise 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerler, sıfır atık yönetim sistemine dahil edilmiş olacak. Bugüne kadar 22 bin 913 kurum ve kuruluş bu sisteme entegre oldu.1 Ocak 2019 itibarıyla Türkiye'de plastik poşetleri ücretli hale getirdik ve ilk 8 ayda poşet tüketimi yüzde 78 oranında azaldı. Şimdi 2021'i hedefleyerek depozito uygulaması üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Geçtiğimiz haziranda Sıfır Atık Mavi'yi yürürlüğe koyduk. Bu sayede 122 bin 193 metreküp deniz çöpü toplandı. Türkiye'nin önde gelen 760 kuruluşu 'Sıfır Atık Mavi Sözü' vererek denizlerimizin kirlenmesinin engellenmesi için çalışma yapacağını taahhüt etti.Yaşamın devamlılığı için gereklilik olan doğayı sevmek bir seçenek değildir. Doğa, içinde var olabildiğimiz evimizdir. Sanayi devrimi, insani doğanın karşısına egemenlik kuran bir efendi gibi konumlandırdı. Bu kibrin bilançosu, bugün tükenmiş kaynaklar ve doğayı kendi eliyle mahvetmiş bir insanlık olarak karşımızda duruyor. İyi bir gelecek istiyorsak yeşil ekonomiye geçişi en hızlı şekilde gerçekleştirmemiz lazım.Sıfır atık yönetim sisteminin 2023 yılına kadar tüm ülkede uygulamaya konulmasını sağlayarak, yıllık 20 milyar lira ekonomik kazanç, 100 bin kişiye istihdam ve yüzde 35 oranında geri kazanım bekliyoruz.Bilim bize karbon ayak izi bırakmanın zararlarını anlatırken felsefe hayatın anlamını, edebiyat ise ruhun yücelmesinin ancak sadelikle başarılabileceğini anlatır. Yeryüzü sofrasında bize sunulanlar, insanlığın ortak mirasıdır.