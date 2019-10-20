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birinciliği bırakmıyor

MAGAZİN Yaşam
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Hercai birinciliği bırakmıyor
Her cuma atv'de yayımlanan Hercai dizisi önceki akşamki 17. bölümüyle zirvedeki yerini korudu. Cem Karcı'nın yönettiği, senaryosunu Berfu Ergenekon, Berşan Tan, Pelin Gülcan'ın yazdığı Mia Yapım imzalı dizi tüm kişilerde yüzde 8.19 izlenme oranı ve yüzde 19.99 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde Miran ve Reyyan'ın birbirlerine duydukları sevgi için savaşmaya başlamaları seyircinin büyük beğenisini kazandı. Dizinin son bölümünde Miran'ın Reyyan'ı mutlu etmek için yaptıklarını gören Azize konaktaki gücünü kullanarak Reyyan'ı sindirmeye çalıştı.
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Hercai birinciliği bırakmıyor
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