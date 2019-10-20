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’un en yaşlı muhtarı

Giriş Tarihi: 20.10.2019
İstanbul’un en yaşlı muhtarı
İstanbul'un en yaşlı muhtarı 93 yaşındaki Şeref Ali Coşkuner, Büyükada Nizam Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarlığını yapıyor. Aslen Kastamonulu olan Coşkuner, Gelibolu'daki askerliği sırasında tanıştığı bir Rum askeri sayesinde Büyükada'ya yerleşmiş. Bu yıl muhtarlığının 6'ncı döneminde olan ve yedi adaya rağmen tekrar seçilen Coşkuner, "Ben çıkıp da bir vatandaşa 'Bana oy ver' demedim. Çünkü ben doğru çalışırım" dedi. Coşkuner, iyi bir muhtar olmanın sırrını ise "Vatandaşın emrinde olacaksın. Bir işi düşüp geldiği zaman 'Bugün git, yarın gel' demeyeceksin, işini hemen yapacaksın" diye açıkladı.
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İstanbul’un en yaşlı muhtarı
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