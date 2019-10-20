Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İznik Gölü'nde 65 kiloluk dev yayın balığı yakalandı

'nde 65 kiloluk dev yayın balığı yakalandı

'nın İznik ilçesinde balıkçıların ağlarına yıllardan sonra dev yayın balığı takıldı. Yaklaşık 2 metre boyundaki yayın balığı, kayıktan güçlükle indirildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.10.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 14:04
İznik Gölü'nde 65 kiloluk dev yayın balığı yakalandı
İznik Gölü'nde bir zamanlar sıkça görülen dev yayın balığı yıllar sonra ilk defa görüldü.

Gölde balıkçılık yapan Nazmi Tuna tarafından yakalanan dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü. İki kişi tarafından zorlukla kıyıya çıkarılan 2 metre boyunda ve 67,5 kilo ağırlığındaki yayın balığı, sahildeki bir restoranın sahibi tarafından satın alındı.

Balıkçı Nazmi Tuna, "Yıllar sonra ilk defa bu büyüklükte bir yayın denk geldi. Zorlukla kenara çıkardık, ancak ağzından tutabildiğimiz için ellerimiz kesildi. Biraz zahmetli oldu ama uğraşımıza değdi" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İznik Gölü'nde 65 kiloluk dev yayın balığı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN