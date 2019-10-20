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Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

'nın Turgutlu ilçesinde, çıkan tartışma sonucu 'i (54) tabanca ile vurarak öldüren, Münir Taş'ı (60) ise yaralayan (77), olayın ardından Şehzadeler Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.10.2019 06:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 06:42
Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

CİNAYET ZANLISININ EVİNİ YAKTILAR

Hamza Bilgen'in teslim olduğunu öğrenen Nurtaç Bilgiç'in yakınları, iddiaya göre Bilgen'in Çepnidere Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi. İhbar üzerine, yangına Turgutlu itfaiyesi ve jandarma ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında Hamza Bilgen'in ailesinin evde olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının nasıl ve kimler tarafından çıkartıldığı konusunda Jandarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Kahvede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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