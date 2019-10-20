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çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile 19 Ekim sıralı tam liste sorgulama ekranı

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. MPİ tarafından gerçekleştirilen 19 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 19 Ekim Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste!

Giriş Tarihi: 20.10.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 11:05
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango sonuçları 19 Ekim sıralı tam liste sorgulama ekranı

Milyonlarca şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 19 Ekim 2019 Milli Piyango çekilişi ile son buldu. Dün akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen ve Ekim ayının ikinci büyük çekilişi özelliğini taşıyan Milli Piyango sonuçları ve tüm son dakika haberleri her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de!

MPİ SIRALI TAM LİSTE SORGULAMA

19 Ekim Milli Piyango çekilişi dün akşam MPİ canlı çekiliş sayfası üzerinden çekildi ve açıklandı!

Milli Piyango çekiliş sonuçlarına sıralı ve tam liste halinde haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ ile Milli Piyango sonuçları 19 Ekim sıralı tam liste sorgulama ekranı
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