Modelden babalık davası

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Birdönem mankenlik yapan ve "İşte Benim Stilim" yarışmasına katılan Cansu Nur Çufalı (30) çocuğunun babasının nişanlıyken ayrıldığı tekstilci iş adamı Yusuf Yosi Özlevi olduğunu iddia ederek babalık davası açtı. Evlenme vaadinde bulunan Özlevi'yle ilişkiye girmekte bir sakınca görmediğini belirten Çufalı, daha sonra Özlevi'nin kendisiyle evlenmediğini ve çocuğu sahiplenmekten kaçındığını iddia etti. Davalı Özlevi de çocuğunun babasının kendisi olmayabileceğini belirterek DNA testi istedi. İstanbul Aile Mahkemesi çocuğun babasının Özlevi olup olmadığının tespiti için tarafları adli tıp kurumuna sevk etti.