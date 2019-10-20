Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Modelden babalık davası

Modelden babalık davası

ALİ OKTAY ALİ OKTAY Yaşam
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Modelden babalık davası
Bir dönem mankenlik yapan ve "İşte Benim Stilim" yarışmasına katılan Cansu Nur Çufalı (30) çocuğunun babasının nişanlıyken ayrıldığı tekstilci iş adamı Yusuf Yosi Özlevi olduğunu iddia ederek babalık davası açtı. Evlenme vaadinde bulunan Özlevi'yle ilişkiye girmekte bir sakınca görmediğini belirten Çufalı, daha sonra Özlevi'nin kendisiyle evlenmediğini ve çocuğu sahiplenmekten kaçındığını iddia etti. Davalı Özlevi de çocuğunun babasının kendisi olmayabileceğini belirterek DNA testi istedi. İstanbul Aile Mahkemesi çocuğun babasının Özlevi olup olmadığının tespiti için tarafları adli tıp kurumuna sevk etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Modelden babalık davası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN