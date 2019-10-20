Okçuluk hobi olmanın ötesine gitmeye başladı

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Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun ilk resmi müsabakası olan "Açık Hava Puta Koşusu Minik-Yıldız-Genç Türkiye Müsabakası" başladı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Okçular Vakfı'nda düzenlenen müsabakanın açılış törenine katıldı. Erdoğan, birçok ilde kurulmuş, kendi çapında müsabakalar yapan kulüpler ve grupların olduğunu anlatarak, "Geleneksel Türk okçuluğu, son yıllarda hobi olmanın ötesine gitmeye başladı. Geleneksel Türk okçuluğu, çok ciddi bir disiplin haline gelmiş olacak. Müsabakaları, puanlaması, lisansı, eğitimleriyle kurslarıyla beraber Türkiye'de geleneksel okçuluğun çok daha gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Çocuklarımızın ellerine geleneksel yayı alması aslında bu sporun geleceğinin çok daha güçlü olacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda son dönemde Tozkoparan dizisiyle beraber özellikle çocuklarda okçuluğa ve geleneksel okçuluğa olan ilginin artmasının da bir sonucu diye düşünüyorum" dedi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de "Antrenörlük, hakemlik kurslarımızı tamamladık. Lisanslı sporcu sayımızı gün geçtikçe artırıyoruz. Yaklaşık 4 ayda 300'den fazla kulübümüz, 2 bin 200 lisanslı sporcumuz var. Türk okçuluğunu en iyi yere getirme gayesindeyiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından, yarışmacılar geleneksel kıyafetleriyle hedeflere ilk atışlarını yaptı. Erdoğan da "Ya Hakk" diyerek yaptığı 3 atışı tam hedeften vurdu.