Polis kapıyı açtırdı iki genç ölü bulundu

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Aksaray'da, Abdulahat Bulakbaşı (26) ve ev arkadaşı Ayşe Eşin (23), oturdukları evde ölü bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Ortaköy ilçesi İstiklal Mahallesi Aksaray Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Aynı evde oturan Abdulahat Bulakbaşı ile Ayşe Eşin'in bir komşusu polisi arayıp iki gençten haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine gelen polis, evden koku geldiğini fark ederek itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, Bulakbaşı ve Eşin'in cesedini buldu. Gençlerin vücudunda darp ve yara izine rastlanmadı.