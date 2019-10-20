Rus mühendisler kaza kurbanı

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inGülnar ilçesine bağlı Büyükeyceli mahallesindeki Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya'dan uçakla Antalya'ya giden Rus mühendisler, Ömer Ö. yönetimindeki minibüse bindi. Rus mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke ilçesi Akdere mevkiinde Abdurrahman T. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesinin altına giren minibüste bulunan 12 mühendisten Omsuya Denıs Petrpuık ve Andreıı Voronov olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 mühendis çeşitli yerlerinden yaralandı.Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve Özel Olbamed Hastanesi'ne sevk edilirken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesedi Silifke Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazazedelerin olay yerine saçılan eşyaları jandarma ekiplerince toplandı.