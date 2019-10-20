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Rus mühendisler kurbanı

’nde çalışmak için gelen Rus mühendislerin bulunduğu minibüs, TIR’a arkadan çarptı. Kazada 2 Rus mühendis öldü, minibüs şoförü ile birlikte 11 kişi yaralandı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Rus mühendisler kaza kurbanı
Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeyceli mahallesindeki Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya'dan uçakla Antalya'ya giden Rus mühendisler, Ömer Ö. yönetimindeki minibüse bindi. Rus mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke ilçesi Akdere mevkiinde Abdurrahman T. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesinin altına giren minibüste bulunan 12 mühendisten Omsuya Denıs Petrpuık ve Andreıı Voronov olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 mühendis çeşitli yerlerinden yaralandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve Özel Olbamed Hastanesi'ne sevk edilirken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesedi Silifke Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazazedelerin olay yerine saçılan eşyaları jandarma ekiplerince toplandı.
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Rus mühendisler kaza kurbanı
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