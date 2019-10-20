Son depremler | 20 Ekim Kandili Rasathanesi en son depremler listesi burada!

Kandilli Rasathanesi anbean yurt genelinde ve çevrede yaşanan depremler listesini yayınlıyor. Özellikle son dönemde başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde yaşanan depremler vatandaşları tedirgin ediyor. En ufak sarsıntılarda bile 'Kandilli Rasathanesi son depremler listesi' araştırması yapılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini Sabah.com.tr olarak anlık olarak sizler için hazırlıyoruz. Peki, bugün 20 Ekim deprem oldu mu? İşte bu soruların yanıtları…

20 EKİM KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremleri sizlerle paylaştık.