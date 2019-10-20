Soygun çetesinin servis kamuflajı

İstanbul Polisi, kamufle olabilmek ve polislere yakalanmamak için kullandıkları araca "Okul Servisi" süsü veren beş kişilik bir soygun çetesini suçüstü çökertti. Sultanbeyli İlçesi'nde Hasan Paşa Mahallesi üzerindeki Gazi Emir Caddesi'nde bir iş yerine girmek isteyen soygun çetesi üyeleri suçüstü yakalandı. Hüsnü İ., İsmail K., Eren İ., Ozan Ş. ve Ömer F.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin "Okul Servisi" süsü verdikleri ve soygun olaylarında kullandıkları plakası araç tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda çalıntı plaka, kasa taşımak için kullanılan bir yük taşıyıcı, beş mermi, ruhsatsız tabanca ve soygun olaylarında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.



11 SUÇ DOSYASINDAN ARANIYOR



18 yaşından küçük olan şüphelilerden İsmail K.'nın "Mala zarar verme, hırsızlık, basit yaralama, tehdit, kasten yaralama, hakaret ve cinsel istismar suçları kapsamında 11 farklı suç dosyasından aranma kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tamamı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Çete üyelerinin kullandıkları ve "Okul Servisi" süsü verdikleri araca ise el konuldu. Soruşturma kapsamında iki firari şüphelinin arandığı ve incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

Şüphelilerin soygun için çıktıkları adrese gelen polisler tarafından suçüstü yakalanma anları güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.