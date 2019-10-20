Yasa dışı kürtajda doktorlar tutuklandı

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İstanbul Bakırköy'e bağlı Florya'da ruhsatsız bir muayenehanede 6 haftalık hamile F.S.'nin kalbi, kadın doktor Yelda E.'nin kendisine kürtaj yapması sonrası durdu. Kalbi tekrar çalıştırılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay üzerine kürtajı yapan doktor Yelda E., muayenehane sahibi doktor Burçhan A. ve hastaya anestezi yaptığı iddia edilen reklamcı Pınar K. "Taksirle yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. Evli ve 6 haftalık hamile olan F.S., Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Doğum Polikliniği'nde muayeneye giderek hamileliğini sonlandırmak istedi. Doktor Yelda E. çalıştığı hastanenin "Kürtaj konusunda vicdani ret" hakkı olduğu gerekçesiyle işlemi Florya'da bulunan doktor arkadaşı Burçhan A.'ya ait muayenehanede yapmaya karar verdi. 17 Ekim'de de F.S.'ye kürtaj yaptı. Olay sonrası soruşturma açıldı. Üç şüpheli, cezaevine gönderildi.Yelda E. ifadesinde "F.S. 6 hafta 1 günlük gebeliğini sonlandırmak istedi. Devlet hastanelerinin yasal olsa bile gebeliği sonlandırmama adına vicdani ret hakları mevcuttur" dedi. Ruhsatsız muayenehane sahibi doktor Burçhan A. ise ifadesinde yeni açtığı muayenehanesiyle ilgili eksikliklerin giderilmesi için ruhsat başvurusu yapmadığını belirtti. Burçhan A. "Kurulum aşamasında bulunan muayenehanede eksiklikler göz önüne alındığında burada kürtaj gibi operasyonların yapılabilmesi hatta muayene yapabilmek mümkün değildir. Pınar K. müstakbel reklamcımdır. Hastanın damar yolunun Pınar K. tarafından açıldığı ve onun tarafından hastaya anestezi ilacı verildiği hususu benim bilgim dışındadır. Muayenehanede çalışan bir anestezi uzmanı yoktur" diye konuştu. Pınar K. ise ifadesinde "Hastaya damar yolu benim tarafımdan açılmamıştır. Anestezi ilacı da tarafımca verilmemiştir. Tıbbi müdahalede bulunmadım" dedi.Türkiye'de gebeliklerin sonlandırılması ile ilgili 1983 tarihli Nüfus Planlaması Hakkında Kanun (NPK) ve 2004 tarihli Türk Ceza Kanunu (TCK) ile kürtajın yasal süresi belli. Bu kanunlara göre isteğe bağlı gebelik sonlandırmada yasal sınır gebeliğin 10'uncu haftasına kadar. 2.5 aya kadar doğrudan kürtaja imkân tanınıyor. 18 yaşından büyük ve bekâr bir kişi, hamileliğinin 10'uncu haftasına kadar kendi rızasıyla kürtaj olabilir. 18 yaşından küçükler için ebeveynlerin, 18 yaşından büyükler içinse yine gebeliğin 10'uncu haftası geçirilmemek kaydıyla eş rızası zorunlu. Yasalarda vicdani ret gibi tanımlama yok.