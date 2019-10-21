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’ın yeni başkanı oldu! , nereli ve kaç yaşında?

'ın 34. başkanı seçildi! Futbol tutkunları büyük bir heyecanla rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi’nin hayatını merak etmeye başladı. Beşiktaş 34.başkanı olan Çebi, 8529 oyun 5009'unu alarak büyük başarıya imza attı. Trabzon doğumlu ? sorusunun yanıtı arama motorundan araştırılmaya başlandı. Peki Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 08:18
Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu! Ahmet Nur Çebi kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı büyük bir coşkuyla yapıldı. Beşiktaş'ın 34.başkanı yapılan oylamalar sonucunda oldu. Rakiplerini geride bırakarak başkan seçilen Çebi ilk konuşmasında "Değerli Beşiktaşlılar, bu genel kurulda görev yapan herseke teşekkür ederim. Beşiktaş Jimnastik Kulübü bugün yeni bir döneme, yeni ufka çalışmıştır.'' dedi. On binlerce vatandaş yaşanan bu gelişmelerin ardından '' , kaç yaşında, nereli?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Haberimizin devamında Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi hakkındaki detaylara erişebilirsiniz…

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

Büyük bir heyecanla yapılan Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.

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Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu! Ahmet Nur Çebi kimdir, nereli ve kaç yaşında?
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