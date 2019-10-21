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Çocukluk aşkına ‘evet’ dedi

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Çocukluk aşkına ‘evet’ dedi
Tenis dünyasının ünlü ismi Rafael Nadal, sevgilisi Mery Perello ile dünya evine girdi. 14 yıldır birlikte olan çift, İspanya'nın en ünlü adalarından Mallorca'daki bir şatoda düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne aralarında eski İspanya Kralı Juan Carlos'ın da bulunduğu spor ve sanat dünyasından yaklaşık 350 davetlinin katıldığı belirtildi. 33 yaşındaki Nadal ve çocukluk aşkı olan Perello, ocakta nişanlandıklarını duyurmuştu. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar planlandığı düğün töreninde, yemek hizmeti üç Michelin yıldızının sahibi olan İspanyol şef Quique Dacosta tarafından organize edildi. DIŞ HABERLER
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