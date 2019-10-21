Haberler Yaşam Haberleri En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! 1-3 kıtalık kısa şiirler, 4-7 kıtalık uzun şiirler

En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! 1-3 kıtalık kısa şiirler, 4-7 kıtalık uzun şiirler Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetiminin ilan edilmesinin ardından bir milli bayram haline gelerek her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da önemine uygun olarak kutlanacak. Özellikle lise ve öncesi düzeyde okullarda öğrencilere, günün anlam ve önemine uygun ödevler veriliyor. Dolayısıyla 29 Ekim tarihi yaklaşırken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler ve sözler yoğun ilgi görüyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 10:33