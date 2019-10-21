En sevdiği kurabiye ile anıldı

DÜNYACA ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler ölümünün birinci yıldönümünde Şişli'deki Ermeni Mezarlığı'nda törenle anıldı. Ermeni Patriği Aram Ateşyan'ın katıldığı törene Ara Güler'in yakınları, asistanı Fatih Aslan, gazeteci yazar, belgeselci Nebil Özgentürk, gazeteci Coşkun Aral ve sevenleri katıldı. İlahilerin söylenmesiyle başlayan anma töreni dua okunmasıyla son buldu. Anma törenin ardından konuşan Ara Güler'in 20 yılık asistanı Fatih Aslan, "Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Benim için yoldaştı, arkadaştı, babaydı" dedi.

Törene katılanlara sanatçının en sevdiği tatlı olan acıbadem kurabiyesi dağıtıldı. Beyoğlu Belediyesi, Ara Güler'i ölümünün birinci yıl dönümünde anmak için sanatçının vefat ettiği gün olan17 Ekim Perşembe günü Galatasaray Meydanı'na "Ara Güler için gülümse, Ara Güler için fotoğraf çek" platformu kurmuştu. Belediyeden yapılan açıklamada 4 gün içinde 3 bin kişinin gülümseyerek bu platformda poz verdiği açıklandı.