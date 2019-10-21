Engelsiz filmlerin en iyisi ‘Anons’

BUGÜN NELER OLDU

HERKESİNkültürel yaşama katılma hakkına sahip olduğu basit gerçeğinden yola çıkan ve bu yıl yedinci kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali'nin Engelsiz Yarışma bölümünün kazananları belli oldu. Önceki akşam Goethe- Institut Ankara'da gerçekleşen Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada En İyi Yönetmen Ödülü "Anons" filmiyle Mahmut Fazıl Çoşkun'un olurken En İyi Film ödülünü de Anons aldı. En İyi Senaryo ise Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yönetip birlikte yazdıkları Sibel filmi oldu.