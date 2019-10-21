Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Engelsiz filmlerin en iyisi ‘Anons’

Engelsiz filmlerin en iyisi ‘

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Engelsiz filmlerin en iyisi ‘Anons’
HERKESİN kültürel yaşama katılma hakkına sahip olduğu basit gerçeğinden yola çıkan ve bu yıl yedinci kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali'nin Engelsiz Yarışma bölümünün kazananları belli oldu. Önceki akşam Goethe- Institut Ankara'da gerçekleşen Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada En İyi Yönetmen Ödülü "Anons" filmiyle Mahmut Fazıl Çoşkun'un olurken En İyi Film ödülünü de Anons aldı. En İyi Senaryo ise Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yönetip birlikte yazdıkları Sibel filmi oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelsiz filmlerin en iyisi ‘Anons’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN