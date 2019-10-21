Halı sahadaki ölüm kamerada; arkadaşları yardımına koştu ancak kurtarılamadı

Olay Sultangazi ilçesine bağlı Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Geçen cumartesi günü saat 20.00 sularında arkadaşları ile halı saha maçına giden ve ayakkabı atölyesi olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Ekrem Karakaya, maçın ortasında fenalaşarak yere yığıldı. Karakaya'ya ilk müdahaleyi birlikte maç yaptığı arkadaşları saha içerisinde yaptı. Karakaya, hemen arkadaşları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Hastaneye ulaşılmasına rağmen, Karakaya'nın yolda hayatını kaybettiği belirlendi.

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