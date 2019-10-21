Hâkime şiddet suçlaması

İSTANBUL Anadolu Hâkimi Ferhat A. hakkında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Özlem K.'yi darp ettiği iddiasıyla dava açıldı. Özlem K., kendisine şiddet uygulayarak bayılttığını ileri sürdüğü hâkim Ferhat A.'yı hem polise hem de Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikâyet etti. Özlem K.'nin iddiasına göre, ikili 4 Ekim günü hâkim Ferhat A.'nın evinde buluştu. Yemek yedikleri sırada Ferhat A.'yı başka bir kadın arayınca ikili arasında tartışma çıktı. Özlem K., hâkim Ferhat A.'yı arayan kadının numarasını tespit etmek için telefonu alıp kendisini tuvalete kilitledi. Telefonun şifresini açamayınca bir süre sonra dışarıya çıktı. Ferhat A., telefonunu almak üzere Özlem K.'ye müdahale edince genç kadın telefonu klozetin içine attı. Sinirlenen hâkim, Özlem K.'nin başını klozetin içine soktu. Yine iddiaya göre genç kadının başını lavaboya defalarca vurdu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bayılan genç kadın, gelen 112 ekibine Ferhat A.'dan korktuğu için banyoda düştüğünü söylediğini iddia etti. Üç gün sonra hastaneden darp raporu alan Özlem K., Ferhat A.'dan şikâyetçi oldu. Genç kadın, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı'na da başvurarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca işlem yapılmasını talep etti. Ferhat A. hakkında adli soruşturma açıldı.