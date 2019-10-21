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Son dakika haberi: bıraktı oğlunu savunuyor! Olayları saymakla bitmiyor...

Görkem Sertaç Göçmen hakkındaki son dakika haberine göre anne Aynur Göçmen; hakimliği bırakıp oğlunun avukatı oldu! Babası savcı, annesi hâkim olan Görkem Sertaç Göçmen, art arda işlediği suçlar nedeniyle tutuklu yargılanıyor. Anne Aynur Göçmen oğlunu savunabilmek için bırakarak avukatlığa başladı

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 21.10.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 10:27
Son dakika haberi: Hâkimliği bıraktı oğlunu savunuyor! Olayları saymakla bitmiyor...

Uşak Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve eski hâkim, avukat Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen, iddiaya göre 6 Eylül 2017'de kız arkadaşı A.A. ile Ataköy'de bir parkta tartışırken kendisine bakan yandaki kafenin işletmecisi ve çalışanlarıyla tartışmış, darp edildikten sonra da kafenin karşısında bulunan lojmana giderek 6. kattaki evinden kafeye doğru silahla ateş etmişti. Parktaki Abdülhamit Pahıl seken saçmayla hafif yaralandı. Karşılıklı şikâyet üzerine Göçmen ve işletmeci Arif Özet ile çalışanı Emre Peker hakkında dava açıldı.

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Son dakika haberi: Hâkimliği bıraktı oğlunu savunuyor! Olayları saymakla bitmiyor...
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