Son dakika haberi: Hâkimliği bıraktı oğlunu savunuyor! Olayları saymakla bitmiyor...

Uşak Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve eski hâkim, avukat Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen, iddiaya göre 6 Eylül 2017'de kız arkadaşı A.A. ile Ataköy'de bir parkta tartışırken kendisine bakan yandaki kafenin işletmecisi ve çalışanlarıyla tartışmış, darp edildikten sonra da kafenin karşısında bulunan lojmana giderek 6. kattaki evinden kafeye doğru silahla ateş etmişti. Parktaki Abdülhamit Pahıl seken saçmayla hafif yaralandı. Karşılıklı şikâyet üzerine Göçmen ve işletmeci Arif Özet ile çalışanı Emre Peker hakkında dava açıldı.