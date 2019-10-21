İşte gerçek Külyutmaz!

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Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üniversite öncesi kolej sınavında kopyayı önlemek için yapılan uygulama tepki çekti. Haveri şehrinde yaşanan olayda kimya sınavı sırasında kopya çekilmesini engellemek için öğrencilerin başına yalnızca ön tarafı açık olan karton kutu geçirildi. Başlarında karton kutuyla sınava giren öğrencilere ait fotoğrafların kısa sürede sosyal medyaya düşmesi ve hızla yayılması üzerine okul yönetimine tepki yağdı. Tepkiler üzerine özür dileyen yetkililer, uygulamayı sona erdirdiklerini açıkladı. Ayrıca, uygulamanın öğrencilerin rızası alınarak yapıldığı ve amacın kopyayı engellemek olduğu belirtildi. DIŞ HABERLER