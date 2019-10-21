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Jandarma güven masası kurdu

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Jandarma güven masası kurdu
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sonra Jandarma Genel Komutanlığı da "güven masası" uygulamasını başlattı. Uygulamayla jandarma karakol komutanlıklarında vatandaşlar önce güven masalarında karşılanıyor, burada sorunları, talepleri dinledikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor. 75 jandarma karakolda güven masası uygulamasını hayata geçirilirken, 75 jandarma karakolunda daha kurulması için çalışmalara başlandı. Güven masalarında genelde kadın astsubaylar görev yapıyor. Kadın astsubayların olmadığı yerlerde ise erkek personellere de görev veriliyor. ANKARA
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Jandarma güven masası kurdu
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