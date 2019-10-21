Kadıköy’deki uyuşturucu operasyonu Gaziosmanpaşa’da bitti

İstanbul Emniyeti Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Bostancı Mahallesi'nde şüpheli üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan 23 yaşındaki Doğan P. üzerinde 12 parça halinde daralı ağırlığı 4 gram gelen uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden ayrıça 2 adet cep telefonu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 lira para ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli Doğan P. ile uyuşturucu maddeyi temin ettiği 21 yaşındaki Bayram K. isimli şüpheliyi irtibatlandırdı. Şüpheli ile Gaziosmanpaşa'da bulunan eski tır garajı buluşma noktası olarak belirlendi. Buluşma noktasına gelen ve polisleri fark eden Bayram K. kaçtı.

Yaşanan kovalamaca ardından yakalanan şüphelinin üst aramasında 60 adet toz kokain isimli uyuşturucu madde ile 54 adet taş kokain isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili yapılan sorgulamada Doğan P.'nin 'Tehdit-Hakaret' suçu ve 'Güveni Kötüye Kullanma' suçundan kaydı olduğu belirlendi. Diğer şüpheli Bayram K.'nın ise 'Dolandırıcılık'tan 2, 'Kasten Yaralama'dan ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak'tan birer suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi.