Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kadıköy’deki uyuşturucu operasyonu Gaziosmanpaşa’da bitti

Kadıköy’deki operasyonu Gaziosmanpaşa’da bitti

’de şüphe üzerine durdurulan bir araçtan satıcısı ele geçirildi. Satıcı ile uyuşturucuyu temin eden şüpheli irtibatlandırılarak yeni bir operasyona imza atıldı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 12:48
Kadıköy’deki uyuşturucu operasyonu Gaziosmanpaşa’da bitti

İstanbul Emniyeti Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Bostancı Mahallesi'nde şüpheli üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan 23 yaşındaki Doğan P. üzerinde 12 parça halinde daralı ağırlığı 4 gram gelen uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden ayrıça 2 adet cep telefonu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 lira para ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli Doğan P. ile uyuşturucu maddeyi temin ettiği 21 yaşındaki Bayram K. isimli şüpheliyi irtibatlandırdı. Şüpheli ile Gaziosmanpaşa'da bulunan eski tır garajı buluşma noktası olarak belirlendi. Buluşma noktasına gelen ve polisleri fark eden Bayram K. kaçtı.

Yaşanan kovalamaca ardından yakalanan şüphelinin üst aramasında 60 adet toz kokain isimli uyuşturucu madde ile 54 adet taş kokain isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili yapılan sorgulamada Doğan P.'nin 'Tehdit-Hakaret' suçu ve 'Güveni Kötüye Kullanma' suçundan kaydı olduğu belirlendi. Diğer şüpheli Bayram K.'nın ise 'Dolandırıcılık'tan 2, 'Kasten Yaralama'dan ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak'tan birer suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy’deki uyuşturucu operasyonu Gaziosmanpaşa’da bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN