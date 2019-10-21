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'nde tepki çeken halay

'de, düğün konvoyundaki bir grup, 'nde otomobillerini durdurup, araçlarından inerek, halay çekti. Trafiği felç eden anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.10.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 10:57
Konak Tüneli'nde tepki çeken halay

Konak Tüneli'nden geçen bir düğün konvoyundaki otomobiller, aniden durdu. Ardından da otomobillerinden inenler, tünel içinde halay çekmeye başladı. Araçlarında kalanlar ise korna çalarak, eşlik etti.

DİĞER SÜRÜCÜLER GÖRÜNTÜLEDİ

Arkalarından gelen araçları ve tünel güvenliğini umursamadan halaya devam eden grup, bir süre sonra otomobillerine binip, yollarına devam etti.
Tünelden geçmek isteyen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki çekti.

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Konak Tüneli'nde tepki çeken halay
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