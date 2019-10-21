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Masal gibi düğünle evlendi

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Masal gibi düğünle evlendi
Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ve sanat galerisi direktörü nişanlısı Cooke Maroney evlendi. 29 yaşındaki Oscar'lı oyuncu ile 34 yaşındaki Maroney'in düğün töreni, ABD'nin Rhode Adası'nda gerçekleşti. Tarihi Belcourt of Newport'ta düzenlenen düğüne aralarında Adele, Nicole Richie, Emma Stone, Sienna Miller gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda yıldız katıldı. Lawrence ile Maroney'in düğünün yapılacağı adaya özel jetle geldiği anlar basın tarafından görüntülendi. Ancak düğün alanından dışarıya fotoğraf yansımaması için güvenlik görevlileri özel çaba harcadı. DIŞ HABERLER
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Masal gibi düğünle evlendi
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