Meteoroloji'den birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı! Çok kuvvetli olacak

Yağışlara dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, yurdun Doğu ve Kuzey kesimleri başta olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış ve hava durumu uyarısı yapıldı. Ekim ayının sonuna doğru gelinirken, sabah ve akşam saatlerinde etkisini gösteren rüzgar ve soğuklar yüzünden 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu merkezli yağmur uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz'de beklenen sel tehlikesine de dikkat çeken kurum, oluşabilecek su baskını ile yıldırım tehlikesi karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 21 EKİM

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.