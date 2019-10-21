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'den birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı! Çok kuvvetli olacak

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayının sonlarına doğru yaklaşılırken, özellikle Doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar da etkisini hissettiriyor. Hâl böyle olunca, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini duyuran Meteoroloji, birçok bölge ve il için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Karadeniz'de oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken MGM; vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından 21 Ekim 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 09:54
Meteoroloji'den birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı! Çok kuvvetli olacak

Yağışlara dikkat! Genel Müdürlüğü'nden, yurdun Doğu ve Kuzey kesimleri başta olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış ve uyarısı yapıldı. Ekim ayının sonuna doğru gelinirken, sabah ve akşam saatlerinde etkisini gösteren rüzgar ve soğuklar yüzünden 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu merkezli yağmur uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz'de beklenen sel tehlikesine de dikkat çeken kurum, oluşabilecek su baskını ile yıldırım tehlikesi karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 21 EKİM

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı! Çok kuvvetli olacak
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