O anneye 5 yıl hapıs

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Fransa'da kızını 2 yaşına kadar aracının bagajında sakladığı anlaşılan anne Rosa Maria Da Cruz'a 5 yıl hapis cezası verildi. Talihsiz çocuğun tutulduğu bagajı bir süre sonra kurtçukların bastığı belirtilirken, bugün 7 yaşında olan kızın yaşadıklarından ötürü kalıcı travmalarla boğuştuğu kaydedildi. Doktorlar, küçük kızın şu anki zekâ kapasitesinin 2-3 yaşındaki çocukla aynı seviyede olduğunu ifade etti. Hayatının ilk iki yılı boyunca çoğunlukla station vagon bir aracın bagajında yaşayan küçük kız, bazen bebek çantasında bazen de anneannesinin terk edilmiş evinde boş odada tutuldu. Bu süre boyunca küçük kızın varlığından kimsenin haberi olmadı.Çıplak halde pislik içindeki bagajda yatan küçük kızı fark eden kişi ise aracın arkasından gelen sesleri duyan araba tamircisi oldu. Tamirci talihsiz çocuğu bulduğunda her yerinin dışkı ve kurtçukla kaplı olduğunu anlattı. Portekiz kökenli anne De Cruz'un 3 çocuğu daha var. Avukatı De Cruz'un dördüncü hamileliğini zihnen kabul edemediğini ve inkâr içinde yaşadığını anlattı. De Cruz'un partneri ve kızın babası olan Domingos Sampaio Alves ise çocuğun varlığından hiçbir şekilde haberi olmadığını ileri sürerek De Cruz'un diğer çocuklarına karşı "iyi bir anne" olduğunu vurguladı.Savcılar küçük bebeğe işkence eden anne için en az 10 yıl hapis istedi. Ancak kadının çocuk üzerindeki tüm haklarını gönüllü olarak devretmesi karşılığında ceza 5 yıl olarak belirlendi. Diğer üç çocuğun velayeti ise annede kalacak. Mahkemede bilirkişi olarak yer alan bir pediatrist de annenin ilk üç çocuğunu "mükemmel şekilde" yetiştirmiş olduğunu tekrarladı. DIŞ HABERLER