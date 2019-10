On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonuçları için heyecan başladı. Geçtiğimiz hafta 897. Gerçekleştirilen çekilişte 10 bilen iki kişi olmuş ve 268.526,15 TL tutarındaki ikramiyenin sahipleri olmuşlardı. Şans oyunları oynamayı seven pek çok vatandaş, arama motoru üzerinden 'On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta, ne zaman' sorularının yanıtını araştırıyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranını haberimizin içerisinde sizler için hazırladık. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK? ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

On Numara çekilişinde 9 bilen 96 kişi 3.730,25 TL, 8 bilen 1.829 kişi 196,10 TL, 7 bilen 18.692 kişi 27,20 TL, 6 bilen 115.236 kişi 4,65 TL ve son olarak hiç bilemeyen 217.627 kişi 3,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.