Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 21 Ekim sorgulama ekranı

İdaresi tarafından her Pazartesi çekilişi gerçekleştirilen için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta 10 bilen iki kişi olurken, 268.526,15 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldular. Peki, On Numara çekilişi bugün saat kaçta gerçekleştirilecek? Bu hafta 898. Gerçekleştirilecek olan sorgulama ekranını haberimizin içerisinden bulabilir, sonuçlar açıklandıktan hemen sonra sorgulayabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 09:49
On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonuçları için heyecan başladı. Geçtiğimiz hafta 897. Gerçekleştirilen çekilişte 10 bilen iki kişi olmuş ve 268.526,15 TL tutarındaki ikramiyenin sahipleri olmuşlardı. Şans oyunları oynamayı seven pek çok vatandaş, arama motoru üzerinden 'On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta, ne zaman' sorularının yanıtını araştırıyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranını haberimizin içerisinde sizler için hazırladık. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK? ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

On Numara çekilişinde 9 bilen 96 kişi 3.730,25 TL, 8 bilen 1.829 kişi 196,10 TL, 7 bilen 18.692 kişi 27,20 TL, 6 bilen 115.236 kişi 4,65 TL ve son olarak hiç bilemeyen 217.627 kişi 3,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? 21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN