Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > On Numara sonuçları için geri sayım başladı! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

sonuçları için geri sayım başladı! sorgulama nasıl yapılır?

sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yoğun ilgi gören için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişe katılım yüksek olup geçtiğimiz hafta 10 bilen kişi sayısı 2, kişi başı düşen ikramiye tutarı ise 268.526,15 TL’ydi. İstanbul ve Eskişehir illerine çıkan büyük ikramiye sonucu heyecan dorukta. nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 19:08
On Numara sonuçları için geri sayım başladı! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda yapılan On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Bugün açıklanacak olan sonuçlar için vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Her Pazartesi günü çekilen On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Peki On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

21 EKİM 2019 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'de gerçekleştiriliyor. Sonuçlar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 21 EKİM PAZARTESİ

On Numara sonuçlarını açıklandığında haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
On Numara sonuçları için geri sayım başladı! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN