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Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

’nın ilçesinde dengesini kaybedip tren raylarına düşen bir kadın, trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.10.2019 23:22
Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın hemzemin geçitten geçtiği sırada iddiaya göre dengesini kaybedip tren raylarının üzerine düştü. Raylara düşen kadın o sırada ray üzerinde seyreden ve Polatlı'dan Eskişehir istikametine giden yolcu treninin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de raylara düşen kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti
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