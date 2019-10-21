Son Dakika: Sır mektup! Başlarından vurulmuş halde bulundular!

Aytaç Durak, Pendik'te telefon bayisi sahibiydi. 2 yıl önce Özlem Durak ile evlenmişti. Yakınları çifte ulaşamayınca polisi aradı. Polis eve giderek kapıyı kırarak içeri girdi. Polis eve girdiğinde Aytaç ve Özden Durak'ın cesetleriyle karşılaştı. Başından vurulmuş olarak bulunan çiftin yanında bir not bulundu. Notta, "İntihar etmeyi birlikte düşündük, birlikte karar aldık." yazıyordu.

Not ve Aytaç Durak'ın yanında bulunan tabanca incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Polis, Aytaç Durak'ın eşini vurduktan sonra intihar ettiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İddiaya göre, Aytaç Durak'ın son zamanlarda işleri iyi gitmiyordu ve iflasın eşiğine gelmişti. Bu nedenle bunalıma girmişti. Olayın bu nedenle yaşandığı öne sürülürken, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.