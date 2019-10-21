Son dakika haberi: Akdeniz’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarında saat 13.30 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği son dakika olarak duyuruldu. 13.30 civarında meydana gelen deprem yerin 40 km altında oluştu. Depremde can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmezken, çevredeki panik etkisi sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları…

AKDENİZ'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dönemde İstanbul, Ege, Doğu Anadolu'da yaşanan depremlerin ardından Antalya Kaş'ta da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ile ilgili detayları haberimizin içerisinden takip edebilir, Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz…