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Son dakika haberi: 'ta yaşayan 'tan haber alınamıyor! Ailesi yardım istedi...

Amerika Birleşik Devletleri'nin kentinde yaşamını sürdüren 34 yaşındaki Türk vatandaşı 'tan haber alınamıyor! Son dakika haberine göre en son 14 Ekim günü Venice Beach'te görülen Tuğçe Taş'ın ailesi ve arkadaşları hem Los Angeles polisinden hem de Türk Başkonsolosluğu'ndan yardım istedi. Tuğçe'nin en son kimle görüldüğü ise bilinmiyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 08:32 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 08:53
Son dakika haberi: Los Angeles'ta yaşayan Tuğçe Taş'tan haber alınamıyor! Ailesi yardım istedi...

Hürriyet Gazetesi'nin özel haberine göre ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Tuğçe Taş 1 haftadır kayıp! Tuğçe için 'Kayıp aranıyor' ilanları hazırlayan polis, posterleri Tuğçe'nin zaman geçirdiği yerlere astı. Los Angeles'te Panacea isimli bir moda danışmanlığı şirketinin sahibi olan Taş, daha önce İstanbul'daki ünlü mağazaların satın alma bölümlerinde çalışmıştı.

Nişantaşı Işık Lisesi mezunu olan genç kadın, ağustosta Nevada eyaletinde her yıl yapılan 'Burning Man' festivaline katılmış ve fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı.

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Son dakika haberi: Los Angeles'ta yaşayan Tuğçe Taş'tan haber alınamıyor! Ailesi yardım istedi...
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