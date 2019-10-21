Son dakika haberi: Pendik’te başlarından vurulmuş halde bulundular! Evde bulunan not şok etti...

İstanbul Pendik'te yaşanan son dakika olayı kan dondurdu. İstanbul'da bir telefon bayisi sahibi olan 42 yaşındaki Aytaç Durak ile özel bir hava yolu şirketinin yer hizmetlerinde görev alan eşi Özden Durak evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundular. 2 yıl önce dünya evine giren çiftin ölümünün ardından ise evde akıl almaz bir not bulundu. Olayın fark edilmesi ise yakınların çifte ulaşamamaları ile gerçekleşti. Yakınları çifte ulaşamayınca polisi arayarak haber verdiler. Polis ekipleri kapıyı kırarak evden içeri girince şoke eden manzara ile karşılaştılar. İşte son dakika haberinin detaylarını sizler için hazırladık…