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: ’den önemli uyarı! Bu tahminlere bakmadan dışarı çıkmayın…

Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarısı, İstanbul’da yaşayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor. MGM tarafından yapılan açıklamada çok kuvvetli gelmesi beklenen sağanak yağış ile bazı bölgelerde yer yer etkili olacak sis ve pus’a ilişkin vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar yoğun olarak yarın hava nasıl olacak? şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileriyle 21 Ekim 2019 güncel hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 21:14
Son Dakika: Meteoroloji’den önemli uyarı! Bu tahminlere bakmadan dışarı çıkmayın…

Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından pek çok ilimizi etkisi altına alacak gök gürültülü sağanak yağış ile sis ve pusa ilişkin MGM tarafından yurttaşlarımıza önlem alınması yönünde uyarıları yapıldı. Bu önemli uyarıların ardından vatandaşlar arama motorlarında yarın hava nasıl olacak şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 22 Ekim hava durumu bilgileri…

YARIN HAVA NASIL OLACAK? (22 EKİM)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarılarıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerini haberimizde anlık olarak bulabilirsiniz. İşte detaylar…

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Son Dakika: Meteoroloji’den önemli uyarı! Bu tahminlere bakmadan dışarı çıkmayın…
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