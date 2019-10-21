Son Dakika: Meteoroloji’den önemli uyarı! Bu tahminlere bakmadan dışarı çıkmayın…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından pek çok ilimizi etkisi altına alacak gök gürültülü sağanak yağış ile sis ve pusa ilişkin MGM tarafından yurttaşlarımıza önlem alınması yönünde son dakika uyarıları yapıldı. Bu önemli uyarıların ardından vatandaşlar arama motorlarında yarın hava nasıl olacak şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 22 Ekim hava durumu bilgileri…

YARIN HAVA NASIL OLACAK? (22 EKİM)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarılarıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerini haberimizde anlık olarak bulabilirsiniz. İşte detaylar…