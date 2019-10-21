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! listesi burada 20 Ekim

Ülkemizde son dönemde art arda yaşanan sarsıntılar vatandaşları tedirgin ediyor. Hal böyleyken, Kandilli Rasathanesinin yayınladığı de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En ufak sarsıntı da bile arama motoru üzerinden ‘ son depremler listesi’ aratmaları yapılıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları ise biz sizler için hazırladık. İşte 20 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve en son nerede oldu? Sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 10:40
Son depremler listesi! Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi burada 20 Ekim

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve son dönemde sarsıntıların sıklıklarının artması vatandaşlar tedirgin eden konular arasında yer alıyor. İstanbul ve çevresinde yaşanan sarsıntıların ardından, daha sonra Akdeniz ve Doğu Anadolu'da da sarsıntılar yaşanmış ve bu durum vatandaşların en ufak bir sarsıntı da bile 'Kandilli Rasathanesi son depremler listesi' aratması yapmalarına neden olmuştu. Peki, en son deprem nerede oldu? 20 Ekim son depremler listesini sizler için hazırladık…

SON DEPREMLER LİSTESİ! 20 EKİM KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Son depremler listesi! Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi burada 20 Ekim
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