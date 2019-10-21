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’de antika festivali

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Taksim’de antika festivali
İSTANBUL Beyoğlu'nda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Beyoğlu Festivalleri, 'Beyoğlu Antika Festivali' ile sürüyor. Taksim'de açılışı yapılan ve şehrin kültür sanat hayatına antikanın kokusunu ve renklerini katan festivaline antika meraklıları akın etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, açılıştaki konuşmasında, "Antikanın geçmişten geleceğe aktarılan bir hikâyesi vardır. İnsanın ve eşyanın hikâyesini anlatıyor. Biz de bu eşyaları bütün İstanbulluların hatta yerli ve yabancı bütün misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz" dedi. Halılar, antik süs eşyaları, çerçeveli yağlı boya tabloları ve varaklar başta olmak üzere çok sayıda antika eşyanın meraklılarıyla buluştuğu festival 2 Kasım'a kadar devam edecek. Festival kapsamında ayrıca söyleşiler, müzik dinletileri ve mezat yapılıyor.
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Taksim’de antika festivali
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