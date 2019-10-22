28 Ekim okullar tatil mi olacak? 28 Ekim 2019 yarım gün tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesinin anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de kutlanan millî bayramımızdır. Ülkemizde her yıl 29 Ekim tarihi özel gün olarak kabul edilmekte ve okullar eğitim öğretime ara vermektedir. Son zamanlarda öğrenci ve velilerin araştırdığı konular arasında ise 28 Ekim okullar tatil mi? Sorusu yer alıyor. Peki, 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim 2019 yarım gün tatil olacak mı? İşte detaylar…

28 EKİM OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 28 Ekim tatil olup olmayacağı sorusu vatandaşlar tarafından arama motorlarından sıkça araştırılıyor. Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz...