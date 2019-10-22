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25 Ekim aktüel kataloğunda büyük indirim fırsatı! Cuma !

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu güncel liste yayınlandı. Her zaman avantajlı fiyatlarıyla karşımıza çıkan mağazanın indirimli ürünler listesinde bu hafta yok yok. Kataloğun ilk sayfasında ev eşyasından mutfak araç ve gereçlerine binlerce ürün dikkat çekiyor. 25 Ekim kataloğunda Tefal Cook'n Clean Tava, Zenker kek kalıbı çeşitleri, Paşabahçe beykoz çay bardaklarında kaçırılmayacak indirim fırsatı var. Haftanın öne çıkanları ise hiç şüphesiz kumtel duvar tipi ısıtıcısı oluyor. Teknolojik ürünlerden mutfak araç gereç ürünlerine sayısız indirim fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar Cuma gününe özel aktüel kataloğu inceleyebilir. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesi (25 EKİM 2019)

Giriş Tarihi: 22.10.2019 17:19
BİM 25 Ekim aktüel kataloğunda büyük indirim fırsatı! Cuma BİM kataloğu indirimli ürünler listesi!

Haftanın 25 Ekim aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftaya ilişkin kurumun resmi sitesinde Cuma günü başlayacak olan indirim listesi yer aldı. Bunun akabinde '' Cuma günü aktüel ürünler indirim listesinde neler var?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Hem ekonomik hem kaliteli ürünleriyle öne çıkan mağazada Kumtel Infrared duvar tipi ısıtıcı ve Soley çift kişilik çarşaf yastık takımında dev fırsat indirimi var.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR? 25 EKİM CUMA

Merakla beklenen 25 Ekim ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın en dikkat çeken indirimleri ise mutfak araç gereçleri ve züccaciye ürünlerinde yer aldı. Hemen aşağıda bulunan görsel aracılığıyla 25 Ekim Cuma BİM kataloğuna bakabilirsiniz.

BİM AKTÜEL KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

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BİM 25 Ekim aktüel kataloğunda büyük indirim fırsatı! Cuma BİM kataloğu indirimli ürünler listesi!
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