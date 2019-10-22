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Bu görüntüler tepki çekmişti! içki içirilmesi davasında yeni gelişme

Bursa’da alkol içirildiği iddiasıyla açılan velayet davasının görülmesine başlandı. Davalı vekili, görüntülerin şaka maksatlı olduğunu ifade ederken, mahkeme, çocukların kimde kaldığının araştırılmasına karar verdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 15:13
Bu görüntüler tepki çekmişti! Çocuklara içki içirilmesi davasında yeni gelişme

Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.'ye verildi. Y.Ç, 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.'nin bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Serkan D., şimdi 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti, ancak gördükleri karşısında hayrete düştü. Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.'den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca, bu sefer, A.Ç. ve Y.Ç.'nin 2,5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., suç duyurusunda bulundu.

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Bu görüntüler tepki çekmişti! Çocuklara içki içirilmesi davasında yeni gelişme
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