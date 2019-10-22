‘Canavar’ görülmedi

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Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde boğazı kesilerek ve çeşitli yerlerinden bıçaklanan Emine Bulut, "Ölmek istemiyorum" diye çığlık atarken kızı da, "Anne lütfen ölme" diye feryat etmişti. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaydan sonra tutuklanan Fedai Varan hakkında "Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.İlk duruşma 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. İkinci duruşma ise dün yapıldı. Karar davasına, sanık Varan ile Bulut'un ailesi ile çok sayıda baro temsilcisi ile aralarında KADEM'in de bulunduğu sivil toplum örgütleri katıldı. Bulut'un küçük kızı F.B.V.'nin getirilmediği davaya Bulut'un cezaevinde bulunan kardeşleri Mikail ve Bekir Bulut da bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı. Sanık avukatı Ersoy Aytaç, cinayetten 29 dakika önce Emine Bulut'un karakola gittiğine ilişkin polis tutanağının ayrıntılarını paylaşarak, "Emine Bulut saat 14.00 sıralarında karakola gitmiştir. Söz konusu tutanağın saat 15.00'te hazırlandığı anlaşılıyor. Altında 4 polisin imzası var. Tutanakta Emine Bulut'un imzası yok. Tutanağın cinayetten sonra hazırlanma olma ihtimali bulunuyor" ifadelerini kullandı. İddianamede "Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Öldürme" suçundan ceza talep edilmesine rağmen, Savcı mütalaada, sanığın sadece "Canavarca Hisle Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, olayda haksız tahrik bulunmadığı için haksız tahrik indimi ve iyi hal indirimi yapılmamasını istedi. Sanık avukatı Ersoy Aytaç, MOBESE görüntülerine göre cinayetin tasarlayarak canavarca bir hisle gerçekleşmediğini iddia ederek tahrik indirimi istedi. Avukat ayrıca sanığın duruşmalardaki tavırları nedeniyle "kravat indirimi" de istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Fedai Varan'ın "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık için haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi de yapmadı. Duruşmanın ardından sanık yakınları ile Emine Bulut'un yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya müdahale etmek zorunda kalan polisle Bulut'un yakınları arasında ise arbede yaşandı. Bu sırada jandarma, Fedai Varan'ı salondan kaçırdı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı karara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sanığın, ağırlaştırılmış müebbet cezası alması gerektiğini belirten Başsavcılık kararın istinaf mahkemesine götürüleceğini duyurdu.