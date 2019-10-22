Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı

Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı

'da K.P. (26), parkta yanına gidip, arkadaşını arayacağını belirterek cep telefonunu istediği B.Ç.'yi (24), olumsuz cevap alınca sırtından bıçakla yaraladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.10.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 10:00

Olay, dün gece Osmangazi ilçesi Botanik Park'ta meydana geldi. K.P., parkta oturan B.Ç.'nin yanına gidip arkadaşını aramayacağını söyleyerek cep telefonunu istedi. B.Ç., kendisini tanımadığını belirtip bu isteği geri çevirince K.P. yanındaki bıçağı çekti. K.P., B.Ç.'yi sırtından bıçaklayıp, kaçtı. Çevre sakinleri, kanlar içinde yere yığılan B.Ç. için ambulans çağırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Ç., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, K.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN