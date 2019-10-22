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’da ‘çayı fazla yazdın’ kavgası: 1’i ağır 2 yaralı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.10.2019 17:11
Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, semt pazarında esnaflık yapan M.P. ile kahvede çalışan M.Ö. arasında sabah saatlerinde içilen çayın fazla yazıldığı iddiasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
Sabah yaşanan kavganın ardından öğleden sonra tekrar bir araya gelen taraflar arasında tekrar sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Olayda M.P. ve M.Ö. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. M.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis çevrede delil çalışması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Diyarbakır’da ‘çayı fazla yazdın’ kavgası: 1’i ağır 2 yaralı
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