Haberler Yaşam Haberleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kısa, uzun şiirler ve sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kısa, uzun şiirler ve sözleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetiminin ilan edilmesinin ardından bir milli bayram haline gelerek her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da önemine uygun olarak kutlanacak. Özellikle lise ve öncesi düzeyde okullarda öğrencilere, günün anlam ve önemine uygun ödevler veriliyor. Dolayısıyla 29 Ekim tarihi yaklaşırken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili en güzel ve anlamlı şiirler ve sözler yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet'in ilanının ardından geçen 96 yılda coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'na dair yazılan şiirlere buradan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 09:51