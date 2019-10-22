29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kısa, uzun şiirler ve sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde görev yapacak öğrenciler tarafından okunacak şiirler, şimdiden yoğun ilgiyle araştırılmaya başlandı. Kısa olarak nitelendirebileceğimiz 1-3 kıtalık Cumhuriyet Bayramı şiirleri ile 4-7 kıtalık uzun Cumhuriyet Bayramı şiirlerine, bu içerikten ulaşabilirsiniz.
EN GÜZEL 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ
Bugün
Durmadan dalgalanır şanlı bayrağım,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Ağaçlar bezensin, dallar süslensin.
Bahçeler donansın, güller süslensin.
Ata'nın açtığı yollar süslensin.
Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Yurt için savaşmak bir şanlı düğün,
Yaşamak duygusu her şeyden üstün,
İstiklal sevdası ufkumuzda gün,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür.
Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür.
Bayrağı renk veren kanlar Türk'ündür,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Ata'mız her zaman kalbimizde hız,
Ülkümüz uğrunda ölmek ahdımız,
Şölenler kurulsun, içilsin kımız.
Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Kanım toprağa katanımız var,
Bayrağın altında yatanımız var,
Destanlar kaynağı vatanımız var,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.