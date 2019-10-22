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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kısa, uzun şiirler ve sözleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetiminin ilan edilmesinin ardından bir milli bayram haline gelerek her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da önemine uygun olarak kutlanacak. Özellikle lise ve öncesi düzeyde okullarda öğrencilere, günün anlam ve önemine uygun ödevler veriliyor. Dolayısıyla 29 Ekim tarihi yaklaşırken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili en güzel ve anlamlı şiirler ve sözler yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet'in ilanının ardından geçen 96 yılda coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'na dair yazılan şiirlere buradan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 09:51
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kısa, uzun şiirler ve sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde görev yapacak öğrenciler tarafından okunacak şiirler, şimdiden yoğun ilgiyle araştırılmaya başlandı. Kısa olarak nitelendirebileceğimiz 1-3 kıtalık Cumhuriyet Bayramı şiirleri ile 4-7 kıtalık uzun Cumhuriyet Bayramı şiirlerine, bu içerikten ulaşabilirsiniz.

EN GÜZEL 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

Bugün

Durmadan dalgalanır şanlı bayrağım,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Ağaçlar bezensin, dallar süslensin.

Bahçeler donansın, güller süslensin.

Ata'nın açtığı yollar süslensin.

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Yurt için savaşmak bir şanlı düğün,

Yaşamak duygusu her şeyden üstün,

İstiklal sevdası ufkumuzda gün,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür.

Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür.

Bayrağı renk veren kanlar Türk'ündür,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Ata'mız her zaman kalbimizde hız,

Ülkümüz uğrunda ölmek ahdımız,

Şölenler kurulsun, içilsin kımız.

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Kanım toprağa katanımız var,

Bayrağın altında yatanımız var,

Destanlar kaynağı vatanımız var,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! En güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kısa, uzun şiirler ve sözleri
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