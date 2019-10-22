Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Erken tahliyesi gündeme gelir’

‘Erken tahliyesi gündeme gelir’

Giriş Tarihi: 22.10.2019
‘Erken tahliyesi gündeme gelir’
Barolar adına açıklama yapan Birsen Baştopaloğlu da verilen kararın kendilerini tatmin etmediğini belirterek, "Verilen müebbet hapis nedeniyle sanığın erken tahliyesi gündeme gelecektir. İnfaz hükümleri kapsamında sanığa verilen cezaya indirim uygulanacaktır" dedi. Bulut ailesinin avukatlarından Turgay Özcan da sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini beklediklerini verilen kararın kısmen kendilerini tatmin ettiklerini belirterek, "Sanığın tasarlayarak cinayeti işlediği ortadadır. Hukuk mücadelesini sürdüreceğiz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Erken tahliyesi gündeme gelir’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN