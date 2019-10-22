‘Erken tahliyesi gündeme gelir’

BUGÜN NELER OLDU

Barolar adına açıklama yapan Birsen Baştopaloğlu da verilen kararın kendilerini tatmin etmediğini belirterek, "Verilen müebbet hapis nedeniyle sanığın erken tahliyesi gündeme gelecektir. İnfaz hükümleri kapsamında sanığa verilen cezaya indirim uygulanacaktır" dedi. Bulut ailesinin avukatlarından Turgay Özcan da sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini beklediklerini verilen kararın kısmen kendilerini tatmin ettiklerini belirterek, "Sanığın tasarlayarak cinayeti işlediği ortadadır. Hukuk mücadelesini sürdüreceğiz" diye konuştu.