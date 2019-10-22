Fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle pazara böyle daldı

Kadıköy'de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre seyir halindeki otomobili kullanan 85 yaşlarındaki sürücü bir anda fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil pazar alanındaki vatandaşların arasına hızla daldı. Otomobil önüne çıkan vatandaşlara çarparak sağa sola savurdu, bazı vatandaşları ise altına aldı. Ayrıca çarptığı pazar tezgahlarını da yerle bir eden otomobil, pazardaki bir kamyonete çarparak durabildi. Facia gibi olayda 8 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"ARABA ÇOK SÜRATLİYDİ"



O anlara tanık olan Suat Bayraklı, "Olay Cumartesi günü saat 4.30 - 5 sıralarında oldu. Yukarı caddeden hızlı bir şekilde bir araba geldi. Fren yerine gaza basmış. Pazara dalış yaptı. Tezgahları devirdi. Araba çok süratliydi. İnsanlar çığlık çığlığaydı. İnsanlar çarpma esnasında sağa sola savruldu. Şahıs 80 yaşının üstündeydi" dedi.