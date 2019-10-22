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Halk otobüsüne torpil atan magandaya ceza

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Halk otobüsüne torpil atan magandaya ceza
E-5 Karayolu Çağlayan mevkisinde arkadaşını korkutmak için attığı torpilin halk otobüsünün altında patlamasına neden olan motosikletli maganda polisi harekete geçirdi. 34 DP 8041 plakalı motosikleti tespit eden polis, sürücü B.C'yi de kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen magandaya, 3 bin 932 lira idari para cezası kesildi. B.C. hakkında "Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden de adli işlem yapılacak.
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Halk otobüsüne torpil atan magandaya ceza
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